Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da zorla senet imzalattırdıkları iddia edilen 6 zanlıya gözaltı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da zorla senet imzalattırdıkları iddia edilen 6 zanlıya gözaltı

Tekirdağ'da zorla senet imzalattırdıkları iddia edilen 6 zanlıya gözaltı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde darbettikleri kişiye zorla senet imzalattırdıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da zorla senet imzalattırdıkları iddia edilen 6 zanlıya gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde darbettikleri kişiye zorla senet imzalattırdıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran T.A, kiraladığı bir aracın arıza yapmasıyla ortaya çıkan zararın karşılanması konusunda oto kiralama firması yetkilileriyle tartışma yaşadığını söyledi.

Kendisini firmaya çağıran yetkililerin darbedip zorla 15 bin liralık senet imzalattığını iddia eden T.A, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenlediği operasyonla S.A, Z.S, M.N, G.S, M.İ. ve Y.U'yu gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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