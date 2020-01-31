Tekirdağ'daki "akaryakıt yolsuzluğu"operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki 'akaryakıt yolsuzluğu'operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Tekirdağ'daki "akaryakıt yolsuzluğu"operasyonunda 2 tutuklama

20 dakika önce

Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ'de (TEKPARK) akaryakıt yolsuzluğu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'daki

Tekirdağ Otopark Ulaşım AŞ'de (TEKPARK) akaryakıt yolsuzluğu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.B, M.B, Ö.T, O.Ç, T.V. ve Ö.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan İzzet V. ile Celal Ç. tutuklandı, E.Ş, S.E. ve H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait TEKPARK AŞ bünyesinde, Çorlu ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan 155 otobüsün kullandığı mazotta yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, şirket yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "akaryakıt yolsuzluğu" yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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