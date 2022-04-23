Tekirdağ'daki Alkaya sahilinde düzenleme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ'daki Alkaya sahilinde düzenleme çalışmaları sürüyor

23.04.2022 09:30
Tekirdağ'daki Alkaya sahilinde düzenleme çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Alkaya sahilinde düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Alkaya sahilinde düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından hayata geçirilen ve Cumhuriyet Mahallesi'ni Alkaya mevkisinden başlayarak Değirmenaltı Mahallesi'ne bağlayan yeni sahil şeridi projesinde sona gelindi.

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini arttırmak, kıyı şeridinden maksimum fayda elde etmek ve Süleymanpaşalıların yararlanabileceği yeni alanlar meydana getirmek amacıyla başlattığı iki önemli sahil projesinden ikincisi olan Alkaya Sahili Projesi'nin birinci etabı tamamlıyor.

Yaklaşık 1,4 kilometre uzunluğundaki Altınova sahili, geçen yıl tamamlanarak mahalle sakinlerinin istifadesini sunulmuştu.

1,7 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yollarına sahip Alkaya sahilinin de tamamlanmasının ardından Süleymanpaşa'nın kullanılabilen kıyı şeridi uzunluğu 3 katına çıkarılmış olacak.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaklaşan yaz mevsimine hazır hale getirilen Alkaya Sahil Yolu'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, "Alkaya sahilimizde hayata geçirdiğimiz düzenleme projemizin 1. etabında adım adım sona yaklaşıyoruz. Baharla birlikte canlanan doğanın renk kattığı yeni yaşam merkezi, şehrimizin cazibesine cazibe katacak değişimiyle, yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Mahallesi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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