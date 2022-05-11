Tekirdağ'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

11.05.2022 19:08
Tekirdağ'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A, bacak ve sırtından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli A.T. ve yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Arkadaşı ise ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Öte yandan olay, çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından zanlının yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Polislerce gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Tekirdağ, Şehit, Polis, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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