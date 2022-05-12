Tekirdağ'daki bıçaklı kavgaya karışan ve serbest bırakılan zanlı, itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlılardan biri, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Reşadiye Mahallesi'nde M.A'yı bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.T. güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada M.A, bacak ve sırtından yaralanmıştı.

Polis, şüpheli A.T. ve yanındaki arkadaşını gözaltına almış, A.T. tutuksuz yargılanmak üzere, arkadaşı ise ifade işlemlerinin ardından salıverilmişti.

Şüpheli A.T. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının güvenlik kamerası görüntülerini incelenmesinin ardından itiraz üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.