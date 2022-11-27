Sahte doktorun ifadesinden akılalmaz detaylar! Hastaneye nasıl sızdığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Sahte doktorun ifadesinden akılalmaz detaylar! Hastaneye nasıl sızdığı ortaya çıktı

27.11.2022 14:19

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde 1 yıl boyunca sahte doktor numarası yaparak hastanede ameliyatlara bile katılan Ayşem Özkiraz, ifadesinde İstanbul Eminönü'ndeki bir pasajda Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi kimlik kartlarını bastırıp kullandığını itiraf etti. Özkiraz, hastanelerde rahat dolaşmasını bu kartlara bağladı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın ifadesindeki ayrıntılar şaşkınlık yaratmaya devam ediyor.

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GERÇEK YAŞI 20

Hastanede ameliyat masasında fotoğrafları da ortaya çıkan Özkiraz'ın, savcılıktaki sorgusunda yaşı da dahil olmak üzere söylediği birçok konuda çevresindekilere yalan söylediği anlaşıldı. Doktorlara 25 yaşında olduğunu, Çapa Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olduğunu ve TUS'tan 81 aldığını söyleyen Özkiraz'ın gerçek yaşının da 20 olduğu saptandı.

Devlet hastanesinde ameliyat bile yapan sahte doktorun şeytani planı! İçeri böyle sızmış

ÜÇ HASTANENİN KİMLİK KARTINI BASTIRMIŞ

Sahte doktor, hastanelere sızmak için kullandığı yöntemi de ifadesinde bir bir anlattı. Çapa Tıp Fakültesi'ne girebilmek için İstanbul Eminönü'nde bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdığını söyleyen Özkiraz, "Bu kartların üzerine Ayşem Özkiraz yazdırdım. Aramada ele geçen kartlar bu öğrenci kartlarıdır. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum. Bu sebeple şüphe duyulmuyordu. Okula gitmediğim zamanlarda da İstanbul'da part time farklı yerlerde çalıştım. Ayrıca aynı yerde Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi personel kimlik kartlarını da bastırdım. Ancak bunları hiçbir yerde göstermedim. Plaketleri de Instagram'dan bir sayfa ile görüşerek yaptırdım" dediği öğrenildi.

Devlet hastanesinde ameliyat bile yapan sahte doktorun şeytani planı! İçeri böyle sızmış

BAŞKALARININ KARTI ÜZERİNDEN YEMEK ALMIŞ

Ayşe Özkiraz, yurtta kaldığı dönemlerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yemekhanesine yurtta kalan öğrencilerle birlikte gittiğini anlatarak, "Kaldığımız yurda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi daha yakındı, ben çevremdekilere Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi olduğumu söylediğim için onların kartları üzerinden yemek alıyordum. Parasını onlara gönderiyordum. Hatta A.Ö. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi kendi yemek kartını kullanmadığı için bana vermişti. Bir süre de onun kartıyla yemek yedim. Ayrıca Instagram üzerinden S.U. ve F.G. isimli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hemşire ve personel olan şahıslarla tanıştım. Bunlara kendimi doktor olarak tanıttım. Bunlarla zamanla arkadaş olduk" diye konuştu.

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Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte doktorun ifadesinden akılalmaz detaylar! Hastaneye nasıl sızdığı ortaya çıktı - Son Dakika


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