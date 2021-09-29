TEKİRDAĞ'DA ÇİFTLİĞE UYUŞTURUCU OPERASYONU 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde çiftlik arazisinde, 'çiftlik' adı verilen operasyonda 19 kilo esrar ve Hint kenevirleri geçirildi. Yakalanan H.B. ve Y.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Saray ilçesinin Yeni Mahalle'de bulunan bir çiftlikte uyuşturucu imal edilerek, satışının yapıldığını belirledi. 'Çiftlik' adı verilen operasyonda çiftlik ve arazisinde yapılan aramada çiftliğin kömürlüğünde 19 kilo esrar, bahçeye ekili 141 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan H.B. ve Y.K., emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.B. ve Y.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.