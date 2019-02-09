Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Cinayet

Tekirdağ'daki Cinayet

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'daki Cinayet, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıevat Mahallesi Mutlu Sokağı'nda, Serkan Kınalı'nın (34) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Aytekin P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Malkara Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Serkan Kınalı ile Aytekin P. arasında dün, çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bu sıradan Aytekin P, Serkan Kınalı'yı av tüfeğiyle yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kınalı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Malkara, Kınalı, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da Doğal Gazın Çıkma Anı Böyle Görüntülendi Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi

Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 15:13:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]