Tekirdağ'daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi - Son Dakika

Tekirdağ'daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi

26.03.2021 13:06
Tekirdağ'daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi, System.String[]

TEKİRDAĞ'da, 15 yaşındaki kızkardeşi C.N.K.'yı, birlikte yaşadığı işadamı İrfan Pullukçu'nun istismar etmesine para karşılığı aracılık ettiği iddiasıyla tutuklanan Hilal Karadağ'ın Y.A., S.D. ve E.K. isimli üç kıza da 200-300 TL tutarlarında para gönderttiği ortaya çıktı.

TEKİRDAĞ'da, 15 yaşındaki kızkardeşi C.N.K.'yı, birlikte yaşadığı işadamı İrfan Pullukçu'nun istismar etmesine para karşılığı aracılık ettiği iddiasıyla tutuklanan Hilal Karadağ'ın Y.A., S.D. ve E.K. isimli üç kıza da 200-300 TL tutarlarında para gönderttiği  ortaya çıktı. Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı, Hilal Karadağ ve üç kızın banka hesaplarını incelemeye aldı. Olayın ortaya çıkması  üzerine İrfan Pullukçu ve birlikte yaşadığı iddia edilen Hilal Karadağ  geçtiğimiz 8 Mart tarihinde tutuklanmıştı. İrfan Pullukçu' nun,  polis ve savcılık ifadelerinde susma hakkını kullandığı belirtildi.

DHA muhabirlerin ulaştığı tanık ifadelerine göre; İrfan Pullukçu'nun çalışanı Ö.C., "Zorlama ve fuhuşa aracılık'la suçlanan Hilal Karadağ'ı patronunun sevgilisi olarak bildiğini belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 2 yıldır beraberler.  İrfan Bey zaman zaman Hilal Karadağ'a para göndermemi söylerdi. Ben de kendisine ATM yoluyla 300-500 TL gibi paralar gönderirdim. Hilal Karadağ arkadaşları Y.A., S.D. ve E.K. isimli kişilere yardım amaçlı para göndermemi isterdi. Ben de İrfan Pullukçu'nun bilgisi dahilinde 200-300 TL gibi paraları yardım amaçlı gönderirdim. Hilal Karadağ ile patronumun sevgili olduklarını biliyorum ama diğer kişilerle ilişkisi olduğunu duymadım, görmedim" dedi.

"GÖNÜL İLİŞKİM OLMADI"

İrfan Pullukçu'nun çalışanı Ö.C. tarafından zaman zaman para gönderildiği  iddia edilen  3 kişiden Y.A.'nın da soruşturma kapsamında ifadesi alındı. İrfan Pullukçu ile arkadaşı Hilal Karadağ aracılığıyla tanıştığını anlatan Y.A., S.D. ve E.K.'nın da ortak arkadaşları olduğunu belirtti. Y.A. ifadesinde şunları söyledi; "İrfan Pullukçu ile arkadaşım Hilal'in iki yıla yakın bir gönül ilişkilerinin olduğunu bilirim. Benim İrfan Pullukçu ile herhangi bir gönül ilişkim olmadı, olamaz. S.D. ve E.K. da Hilal'in İrfan Beyle ilişkisini bildikleri için kendisini tanır. C.N.K.'nın İrfan Pullukçu ile ilişkisinin olacağını tahmin etmiyorum, kızın yaşı küçük, ayrıca ablası Hilal'in zaten bir ilişkisi var. Zaten sevgili oldukları için İrfan Bey Hilal'e zaman zaman para gönderirdi."

12 YAŞINDA DA CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

Soruşturma dosyasına, mağdur kız çocuğu C.N.K.'nın 12 yaşında da cinsel istismara maruz kaldığı bilgisi girdi. Çorlu Kadın Danışma Merkezi'nde psikolog olarak görev yapan E.A.' nın  dosyaya giren ifadesinde, mağdur kız çocuğunun ergenlik problemleri nedeniyle psikolojik destek talebiyle   merkeze geldiği ve cinsel istismara uğradığını açıkladığı öğrenildi. E.A.'nın dosyaya giren ifadesi şöyle; "C.N.K. 29 Ocak 2020 tarihinde annesi N.G. ile birlikte geldi. Anne N.G. bana, Aydın Didim'de yaşadıklarını, kızı C.N.K.'nın ergenlik evresinin sorunlu geçtiğini, agresif tavırlar sergilediğini, evde disiplinle ilgili problemler yaşadıklarını, bu konuda yardım talep ettiğini belirtti. Daha sonra kızı C.N.K. ile görüşme sağladım. C.N.K. bana ailesi ile paylaşamadığı bir durumunun olduğunu, bunu ailesiyle paylaşsa bile kendisine inanmayacaklarından bahsetti. Bu özel durumu benimle paylaşabileceğini belirttikten sonra 12 yaşlarındayken Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde kurs gördüğünü, soyadını hatırlamadığı Abdullah isimli bir eğitmenin kendisine tecavüz ettiğini, bunu kimseyle paylaşamadığını söyledi. Ben de kendisine bu durumu ailesi ve adli makamlarla paylaşmak gerektiğini söyledim. Adli sürecin başlaması için 30 Ocak 2020 günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na   durumu ilettik" dedi.


Tekirdağ'daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi
Tekirdağ'daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi

Türk Lirası, Tekirdağ, Karadağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi - Son Dakika


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