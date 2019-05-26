Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonu

Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonu

2 saat önce

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonu, System.String[]
Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Muhammed A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen Muhammed A. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:42 Kaynak: AA
Tekirdağ, Güncel
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