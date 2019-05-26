Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonu
2 saat önce
Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:42 Kaynak: AA
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çerkezköy
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Muhammed A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki gün önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen Muhammed A. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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