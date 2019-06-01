Tekirdağ'daki düzensiz göçmen operasyonları
46 dakika önce
Tekirdağ'da, mayısta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 128 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:34 Kaynak: AA
'da, mayısta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 128 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mayıs ayında kent merkezi ve ilçelerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında yakalanan 128 Pakistan
, Afganistan
, Özbekistan
, İran
, Cezayir
ve Bangladeş
uyruklu hakkında işlem yapıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bu arada, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
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