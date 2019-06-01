Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki düzensiz göçmen operasyonları
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Tekirdağ'daki düzensiz göçmen operasyonları

46 dakika önce

Tekirdağ'da, mayısta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 128 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'daki düzensiz göçmen operasyonları, System.String[]
Tekirdağ'da, mayısta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 128 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mayıs ayında kent merkezi ve ilçelerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında yakalanan 128 Pakistan, Afganistan, Özbekistan, İran, Cezayir ve Bangladeş uyruklu hakkında işlem yapıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada, düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:34 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel
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