Tekirdağ'daki Feci Kazada Can Veren Anne ve 2 Çocuğu Son Yolculuklarına Uğurlanıyor
1 saat önce
Tekirdağ'daki feci kazada can veren anne ve 2 çocuğu son yolculuklarına uğurlanıyorTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dün meydana gelen ve 8 kişinin can verdiği kazada hayatını kaybeden anne Pınar Aldemir ve çocukları 1 yaşındaki Emir Umeyr Aldemir ve 5 yaşındaki Seyit Abdullah Aldemir son...
Tekirdağ
'daki feci kazada can veren anne ve 2 çocuğu son yolculuklarına uğurlanıyor
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dün meydana gelen ve 8 kişinin can verdiği kazada hayatını kaybeden anne Pınar
Aldemir ve çocukları 1 yaşındaki Emir Umeyr Aldemir ve 5 yaşındaki Seyit Abdullah Aldemir son yolculuklarına uğurlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:20 Kaynak: İHA
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