Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Feci Kazada Can Veren Anne ve 2 Çocuğu Son Yolculuklarına Uğurlanıyor

Tekirdağ'daki Feci Kazada Can Veren Anne ve 2 Çocuğu Son Yolculuklarına Uğurlanıyor

1 saat önce

Tekirdağ'daki feci kazada can veren anne ve 2 çocuğu son yolculuklarına uğurlanıyorTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dün meydana gelen ve 8 kişinin can verdiği kazada hayatını kaybeden anne Pınar Aldemir ve çocukları 1 yaşındaki Emir Umeyr Aldemir ve 5 yaşındaki Seyit Abdullah Aldemir son...

Tekirdağ'daki feci kazada can veren anne ve 2 çocuğu son yolculuklarına uğurlanıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dün meydana gelen ve 8 kişinin can verdiği kazada hayatını kaybeden anne Pınar Aldemir ve çocukları 1 yaşındaki Emir Umeyr Aldemir ve 5 yaşındaki Seyit Abdullah Aldemir son yolculuklarına uğurlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:20 Kaynak: İHA

Pınar, Tekirdağ, Anne, Genel
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