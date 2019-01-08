Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Feci Kazada Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Tekirdağ'daki Feci Kazada Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Tekirdağ'daki Feci Kazada Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Erkan Aslan adına kayıtlı 22 UF 474 plakalı otomobil, Tekirdağ istikametine seyrettiği sırada Ortaca Deresi üzerine geldiğinde köprü korkuluğuna çarparak dereye uçtu.

Araçta yapılan detaylı incelemede 3'ü çocuk toplam 7 kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan kazada ölenlerin Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki bir cenazeye katıldıkları ve taziyeden döndükleri öne sürüldü. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Erkan Aslan, Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa
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