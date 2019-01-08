Tekirdağ'daki Feci Kazada Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
1 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.
Tekirdağ
'ın Hayrabolu
ilçesinde meydana gelen feci kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Erkan Aslan
adına kayıtlı 22 UF 474 plakalı otomobil, Tekirdağ istikametine seyrettiği sırada Ortaca
Deresi üzerine geldiğinde köprü korkuluğuna çarparak dereye uçtu.
Araçta yapılan detaylı incelemede 3'ü çocuk toplam 7 kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan kazada ölenlerin Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesindeki bir cenazeye katıldıkları ve taziyeden döndükleri öne sürüldü. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:34 Kaynak: İHA
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