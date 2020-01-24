Tekirdağ'daki Ferhadanlı Barajı 4 bin 950 dekar tarım arazisine hayat verecek - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ferhadanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte 4 bin 950 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, Tekirdağ'da yapılan yatırımlarla kentin verimli topraklarının suyla buluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Aydın, Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde su yatırımlarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Tekirdağ'ın bereketli topraklarına bereket katmak için yatırımlara devam ettiklerini aktaran Mevlüt Aydın, "Tekirdağ'ın içme suyu problemini çözmek için Naipköy Barajı'nı inşa ettik. 57 metre yüksekliğindeki bu barajı 2016 yılında hizmete aldık. 2017 yılında ise 38 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı ile günlük kapasitesi 30 bin metreküp olan içme suyu arıtma tesisini inşa ederek, Tekirdağ'ın 2045 yılına kadar ihtiyacı olan menba kalitesinde içme suyunu temin ettik." ifadelerini kullandı.

Aydın, hizmete alınan diğer önemli barajlardan birinin de Ferhadanlı Barajı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2017 yılında hizmete aldığımız bu barajlarla sulamaya büyük katkı sağlanacaktır. Ferhadanlı Barajı sulamasının tamamlanması ile 4 bin 950 dekar mümbit arazi sulanacaktır. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 21 bin 850 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 11 milyon lira ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. İnşaat çalışmaları devam eden 6 sulama tesisi projesi ile 25 bin 340 dekar mümbit arazi daha sulamaya açılacak."