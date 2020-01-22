Tekirdağ'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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Tekirdağ'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
7 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:20 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince dün üç katlı villaya düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.C, T.T. ve İ.A'nın işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 3 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.
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