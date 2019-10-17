Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki gasp şüphelisi tutuklandı
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Tekirdağ'daki gasp şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'daki gasp şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.V.'nin cep telefonu ve bir miktar parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.V.'nin cep telefonu ve bir miktar parasını gasbettiği iddia edilen S.G.'yi bir dere kenarında yaşanan kovalamacının ardından gözaltına almıştı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Çerkezköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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