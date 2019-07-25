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Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi

11 dakika önce

Tekirdağ'da 45 kişinin zehirlenmesine neden olan dönerde kullanılan ette, su ve kanalizasyonlarda bulunabilen ve buradan da hayvanlara geçen "Listeria monocytogenes" bakterisi saptandı.

Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi, System.String[]
Tekirdağ'da 45 kişinin zehirlenmesine neden olan dönerde kullanılan ette, su ve kanalizasyonlarda bulunabilen ve buradan da hayvanlara geçen "Listeria monocytogenes" bakterisi saptandı.
Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada döner yiyen 45 kişi, 4 gün önce mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesine başvurmuştu.
Yedikleri dönerden zehirlendikleri iddia edilen 45 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dönerden numune alarak tahlile gönderdi.
Yapılan laboratuvar incelemesinde, dönerde kullanılan ette, su ve kanalizasyonlarda bulunabilen ve buradan da hayvanlara geçen "Listeria monocytogenes" bakterisi tespit edildi.
Cezai işlem uygulanan işletmenin, hijyen şartlarını yerine getirdikten sonra çalışmaya devam edebileceği öğrenildi.
Tekirdağ, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:43 Kaynak: AA
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