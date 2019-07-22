Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

52 dakika önce

Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edildi.

Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]
Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi dün mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu.
Yedikleri dönerden zehirlendikleri iddia edilen 45 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bu arada, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dönerden numune alarak tahlile gönderdi.
Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi ABD basınında gündem yaratacak iddia: Trump, Erdoğan'a güvence verdi Komedyen Manjunath Naidu, gösteri esnasında hayatını kaybetti Altın haftaya yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 10:37:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]