Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi
52 dakika önce
Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:45 Kaynak: AA
'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Hükümet
Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi dün mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi
'ne başvurmuştu.
Yedikleri dönerden zehirlendikleri iddia edilen 45 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bu arada, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dönerden numune alarak tahlile gönderdi.
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