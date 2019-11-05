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Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

7 saat önce

Tekirdağ Valiliğinden, kentteki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili, "Ispanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir.

Tekirdağ'daki gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Tekirdağ Valiliğinden, kentteki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili, "Ispanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir." açıklamasında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı vatandaşların ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmasıyla ilgili İl Tarım Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili ilk başvurunun Çerkezköy Devlet Hastanesine yapıldığı aktarılan açıklamada, "Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren 50 çalışanı olan bir işletmede, 2 Kasım 2019'da işletmenin yemekhanesinde yedikleri yemeklerden dolayı rahatsızlanan 27 çalışan, gıda zehirlenmesi teşhisi ile Çerkezköy ve Çorlu Devlet hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır. Ayakta tedavi edilen hastalar hemen taburcu edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrol görevlilerinin 2 Kasım'da saat 16.30'da olay mahalline intikal ettiği bildirildi.

Söz konusu işletmede izlenebilirlik denetimi yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ispanakların Çerkezköy'de bir işletmeden tedarik edilmiş olduğu tespit edilmiştir. İlgili işletmede yapılan denetimde alınan ıspanak numuneleri analizleri yapılmak üzere İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca benzer şikayetleri olan Çerkezköy ilçemizde 3 kişi, Çorlu'da bir kişi, Saray'da 5 kişi, Süleymanpaşa'da 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etmiştir. Tekirdağ genelinde toplam 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurmuştur. Herhangi bir hayati tehlikesi olmayan 40 hastamızdan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, 1 hastamızın tedavisi devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından başlatılan incelemede benzer şikayetleri olan hastalarımızın ortak noktalarının ıspanak yemeleri olmasından dolayı bu alana yoğunlaşılmıştır."

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ıspanaktan numune aldığı ancak tetkiklerin henüz sonuçlanmadığı bilgisine yer verildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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