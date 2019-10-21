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Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaybey Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E, M.Ö, S.V, H.A, S.Ö. ve N.Ö. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 17 Ekim'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 55 düzensiz göçmen yakalanmış, organizatörlük yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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