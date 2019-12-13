Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 46 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 46 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Bir kamyonette düzensiz göçmenlerin yakalanmasının ardından başlatılan çalışma kapsamında organizatör olduğu iddia edilen F.A, D.K. ve Ö.K, Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ö.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.A. ve D.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çene Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Aralık'ta, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurmuştu.


Kontrollerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalanmış, gözaltına alınan sürücü E.M. de tutuklanmıştı.

Hayrabolu, Tekirdağ, Jandarma, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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