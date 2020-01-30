Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 7 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 7 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir otomobilde düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü H.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında dün şüphe üzerine durdurulan otomobilde 7 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiş, sürücü H.B. gözaltına alınmıştı.

Bahçelievler Mahallesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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