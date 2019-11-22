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Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı
6 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 35 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:30 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 35 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerin bir kamyonette yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü G.Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Canhıdır Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurmuştu. Kontrollerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalanmış, sürücü G.Z. gözaltına alınmıştı.
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