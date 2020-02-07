Tekirdağ'daki hırsızlık olaylarında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da yaşanan iki hırsızlık olayında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kumbağ Mahallesi'nde yaşayan M.K, jandarmaya başvurarak, son bir aydır uğramadığı villasından televizyon, tablet, oyun konsolu ve iki ses yayın cihazının çalındığını bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, villadan hırsızlık yaptığı iddia edilen A.T.E.'yi yakaladı.

İfadesinde, söz konusu eşyaları çalarak internetten sattığını kabul eden şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra villadan çıkması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı mahallede bir villaya pencereden girerek hırsızlık girişiminde bulunan 3 kişi, kamera kayıtlarından tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.Y. tutuklandı. O.A. adli kontrol şartıyla, E.G. de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.