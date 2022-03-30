Tekirdağ'daki Hoşköy Limanı'nda taş ve çakıl temizleme çalışması sürüyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, girişi derelerden gelen çakıl ve taşlarla dolan Hoşköy Limanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan temizleme çalışması devam ediyor.

Limandaki balıkçıların, teknelerinin zarar gördüğü gerekçesiyle durumu Şarköy Kaymakamlığına bildirmesi üzerine 1 ay önce başlatılan çalışmalarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı personel, 2 gemiyle liman girişinde temizleme çalışması yapıyor.

Hoşköy Mahallesi'nde balıkçılık yapan İrfan Umut, AA muhabirine, temizlik çalışmaları sayesinde balıkçıların limana giriş çıkışlarının rahatladığını söyledi.

Umut, "Eskiden giriş çıkışlarda sorun yaşıyorduk. Limanın iç kısımlarında da temizlik çalışması yapılırsa balıkçılar için daha da güzel olacak." dedi.

Balıkçı Akif Dönmez de yıllardır balıkçıların sorunu haline gelen limandaki çakıl ve taşların temizlendiğini belirterek, "Biriken taşlar yüzünden balığa çıkamaz duruma gelmiştik. Balıkçılar şimdi rahatladı. İç kısımlar da temizlenince daha da güzel olacak." diye konuştu.