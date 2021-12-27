Tekirdağ'daki İnanlı Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Muratlı ilçesinde bulunan İnanlı Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent estetiğine ve kentin kültürel mirasına sahip çıkan belediye, il genelinde tarihi yapıları restore ederek şehre kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Muratlı ilçesinde bulunan ve 1916 yılında yapıldığı tahmin edilen İnanlı Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sahip oldukları değerleri korumak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Kentimiz sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası ile çok önemli bir potansiyele sahiptir. Sahip olduğumuz bu değerleri koruyabilmek, korurken özüne sahip çıkmak ve yaşatabilmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnanlı Çeşmesi restorasyon çalışmasının şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında İnanlı Çeşmesi'nin özgün taş ve mermer yüzeyleri atomize su ve ab57 jel uygulaması ile temizlenecek. Rutubet ve tuzlanmadan dolayı bozulmuş ve müdahale görmüş olan sıvalar sökülerek, özgüne uygun harç ile yenilenecek.

Dış hava şartlarından dolayı niteliğini yitirmiş veya dökülmüş sıvalar da itinalı raspa edilerek, özgün harcına uygun malzeme ile yenileme çalışması yapılacak. Yüzeysel sıva çatlağı olan bölümlerde boya ve sıva raspası yapılacak, özgün malzeme ve teknikle yeniden sıvanacak.