Tekirdağ'daki kaçakçılık operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.V. ve S.Ç.'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.V. ve Ş.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatılmıştı.
Bir otomobilin gizli bölmelerine konulmuş 811 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiş, E.V. ve Ş.Ç. gözaltına alınmıştı.