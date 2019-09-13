Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki kaçakçılık operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'daki kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'daki kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan E.V. ve S.Ç.'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.V. ve Ş.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Bir otomobilin gizli bölmelerine konulmuş 811 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiş, E.V. ve Ş.Ç. gözaltına alınmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de şehit düşen Özel Harekatçı Tufan Kansuva, şehit olmadan önce teröristlerin inlerine girmiş
Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı 9 ilde yeşil reçete çetesine operasyon düzenlendi! Binlerce ilaç ele geçirildi Netanyahu: her an gazze'ye operasyonlar başlayabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 19:01:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki kaçakçılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]