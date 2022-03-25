Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi

25.03.2022 16:12
Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ayhan Doğan (43) hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunmasını yapan Doğan, yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Mahkeme, sanık Doğan'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Zafer Mahallesi'ndeki boş arazide 23 Ekim 2019'da kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) bıçaklayarak öldüren Ayhan Doğan polis ekiplerince yakalanmıştı.

Zanlı emniyetteki ifadesinde, "Nuran Gökalp ile arkadaştık. Olay günü alkol aldık ve tartıştık. Bir süreden beri benim telefonlarıma cevap vermiyordu ve hayatında başkasının olabileceğini düşünerek kıskandım." demişti.

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Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa

Ayhan Doğan, Cumhuriyet, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika


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