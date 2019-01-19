Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Kamyon Kazasında Buğdaylar Yola Saçıldı

Tekirdağ'daki Kamyon Kazasında Buğdaylar Yola Saçıldı

50 dakika önce

Tekirdağ'daki kamyon kazasında buğdaylar yola saçıldıTekirdağ'da buğday yüklü kamyonun park halindeki demir yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, tonlarca buğday yola saçıldı.

Tekirdağ'daki kamyon kazasında buğdaylar yola saçıldı

Tekirdağ'da buğday yüklü kamyonun park halindeki demir yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, tonlarca buğday yola saçıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ Muratlı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. E.Y. kullandığı 59 DJ 962 plakalı buğday yüklü kamyonun hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park halindeki 20 GL 468 plakalı demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, kasadaki buğdaylar yola saçıldı. Sürücü E.Y'nin şans eseri yaralanmadığı kazada, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri buğdayla kaplanan karayolunda olası başka kazaya karşı önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:03 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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