Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Kar Yağışı

Tekirdağ'daki Kar Yağışı

1 saat önce

Tekirdağ'da, şehir merkezi ile Hayrabolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Tekirdağ'daki Kar Yağışı, System.String[]
Tekirdağ'da, şehir merkezi ile Hayrabolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekipleri, ana arterler ile Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ- Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.


Bu arada, fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.


Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirli bulunuyor.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, soğuk ve yağışlı havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:38 Kaynak: AA

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