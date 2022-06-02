Tekirdağ'daki kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'daki kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi

02.06.2022 17:14
Tekirdağ'daki kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yeldeğirmeni Aralığı Sokak'ta motosiklet tamircisi Ercan Öztürk (36) ile yoldan geçen Metin K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K, Öztürk'ü bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öztürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tekirdağ'daki kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Tekirdağ'daki kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Tekirdağ'daki kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi

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Kaynak: AA

Ercan öztürk, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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