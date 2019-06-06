Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu

34 dakika önce

Tekirdağ Çorlu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen kazada yanarak feci şekilde can veren 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu, System.String[]
Tekirdağ Çorlu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen kazada yanarak feci şekilde can veren 5 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin üniversite öğrencisi arkadaşlar oldukları kaydedildi. TEM Otoyolu'nun İstanbul Edirne istikametinde Çorlu gişelerine yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana gelen kazada Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobile aynı istikamete seyreden Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 çekici 34 EB 4058 dorse plakalı tır çarpmış, kazanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna dönmüş ve otomobilde bulunan 5 kadın feci şekilde yanarak can vermişti. Jandarma ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin parçaladığı tek kapılı araçtan cenazeler çıkarılarak önce incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edilmişlerdi.
KAHREDEN DETAY KAZADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri tamamı yanmış olan otomobilde ölenlerin kimliklerine dair bir iz aradı. Aracın plakasından yola çıkan ekipler otomobilin Yasemin Kaynar İbiş (47) adına kayıtlı olduğunu tespit ederek kadının yakınlarına ulaştı. Yapılan incelemelerde ölen diğer kişilerin Melike Sülün (25), Şeyma Yavuz (26) ve Büşra İbiş (25) oldukları tespit edilirken, ölen son kişinin kimliği ise hastanede yapılan incelemelerin ardından belli oldu ve ölen 5. kişinin Nesrin Narin (27) olduğu belirlendi. Kazada ölenlerin üniversite öğrencisi oldukları Erzurum'da öğrenim gördükleri, aynı yurtta kaldıkları ve kaza öncesi Erzurum'dan İstanbul'a geldikleri ve bir arkadaşlarının Tekirdağ'daki düğününe katılmak üzere İstanbul'dan öğrencilerden Büşra İbiş'in annesi Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki otomobille yola çıktıkları kaydedildi. Adli tıp kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından feci kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Büşra İbiş annesi Yasemin Kaynar İbiş ve Şeyma Yavuz'un İstanbul'da, Nesrin Narin'in Kütahya'da, Melike Sülün'ün ise Bursa'da toprağa verileceği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
Kaynar, İstanbul, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düğün için yola çıkmışlar! 40 gün arayla iki evlat acısı AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: İmamoğlu İstanbul'u kazanırsa imansızların putlarını dikecek Binali Yıldırım'ın tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 16:40:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]