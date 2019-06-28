Tekirdağ'daki kimyasal madde deposundaki sızıntı kontrol altına alındı
1 saat önce
Ergene Kaymakamı Kızıltoprak, Tekirdağ'daki kimyasal depo sızıntısına ilişkin, "Sızıntı kontrol altına alındı.
Ergene
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:23
Kaymakamı Kızıltoprak, Tekirdağ
'daki kimyasal depo sızıntısına ilişkin, "Sızıntı kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza 5-10 dakika içerisinde evlerinize geçebiliriz diyeceğiz. Her şey kontrol altında." dedi.
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