Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki kimyasal madde deposundaki sızıntı kontrol altına alındı
Son Dakika Ekonomi Haber

Tekirdağ'daki kimyasal madde deposundaki sızıntı kontrol altına alındı

1 saat önce

Ergene Kaymakamı Kızıltoprak, Tekirdağ'daki kimyasal depo sızıntısına ilişkin, "Sızıntı kontrol altına alındı.

Tekirdağ'daki kimyasal madde deposundaki sızıntı kontrol altına alındı, System.String[]
Ergene Kaymakamı Kızıltoprak, Tekirdağ'daki kimyasal depo sızıntısına ilişkin, "Sızıntı kontrol altına alındı. Vatandaşlarımıza 5-10 dakika içerisinde evlerinize geçebiliriz diyeceğiz. Her şey kontrol altında." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:23 
Ergene, Tekirdağ, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekstil fabrikasında korkutan patlama! Belediyeden vatandaşlara "Evlerinizi terk edin" çağrısı Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:19:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki kimyasal madde deposundaki sızıntı kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]