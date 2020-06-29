Tekirdağ'daki Kırkkepenkli Göleti'nde balık ölümleri - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde çok sayıda balık telef oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balık ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı.
Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde, mahalle ile aynı adı taşıyan gölette çok sayıda balık telef oldu. Göletin kıyısına vuran ölü balıkları görenler Kırkkepenek Mahallesi Muhtarı Murat Olcar'a haber verdi. Olcar da durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölette inceleme yaptı. Ekipler, ölü balıklar ve sudan numune alarak incelenmeye gönderdi.
Kırkkepenekli Mera Yönetim Başkanı Yalçın Keleş, balıkların ölümün ürkütücü olduğunu belirterek, "Bu manzarayı gördük, şok olduk. 70'li yıllarda yapılmış bizim hayvan sulama göletimiz. Ayrıca dışarıdan buraya piknik yapmaya geliyorlar, mesire alanımız var. Biz bu görüntüden çok hoşnut değiliz. Burada hayvanlarımız su içiyor. Artık içer mi içmez mi onu da bilemiyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yetkililer numune alıp, gerekli işlemleri yapacaklardır" dedi.