Tekirdağ'daki Kırkkepenkli Göleti'nde balık ölümleri - Son Dakika

Tekirdağ'daki Kırkkepenkli Göleti'nde balık ölümleri

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde çok sayıda balık telef oldu.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde çok sayıda balık telef oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balık ve sudan numuneler alarak inceleme başlattı.

Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde, mahalle ile aynı adı taşıyan gölette çok sayıda balık telef oldu. Göletin kıyısına vuran ölü balıkları görenler Kırkkepenek Mahallesi Muhtarı Murat Olcar'a haber verdi. Olcar da durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölette inceleme yaptı. Ekipler, ölü balıklar ve sudan numune alarak incelenmeye gönderdi.

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Muhtar Murat Olcar, yaşanan olayın katliam olduğunu belirterek, sorumların bulunması istedi. Olcar, "Gelen bir ihbar telefonu ile buraya geldim. Baraja baktığımda balık ölümleri var. Gerekli mercilere bildirim yaptım. Bu bir katliam. Bunun sorumlularının bulunması lazım. Gölette aynalı sazan, testere, turna, kızılkanat balıkları bulunmaktadır. Hayvan sulama göletimiz burası. Köyümüzün hayvanları buradan su içiyor, aynı zamanda mesire alanımız. Buraya gelen aileler hem balık tutuyor hem de piknik yapıyorlar. Ama gördüğünüz gibi her tarafta ölü balıklar var. Bunun sorumluları bulunsun" diye konuştu.

'HAYVANLARIMIZ SU İÇİYOR'

Kırkkepenekli Mera Yönetim Başkanı Yalçın Keleş, balıkların ölümün ürkütücü olduğunu belirterek, "Bu manzarayı gördük, şok olduk. 70'li yıllarda yapılmış bizim hayvan sulama göletimiz. Ayrıca dışarıdan buraya piknik yapmaya geliyorlar, mesire alanımız var. Biz bu görüntüden çok hoşnut değiliz. Burada hayvanlarımız su içiyor. Artık içer mi içmez mi onu da bilemiyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yetkililer numune alıp, gerekli işlemleri yapacaklardır" dedi.


Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki Kırkkepenkli Göleti'nde balık ölümleri - Son Dakika

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