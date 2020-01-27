Tekirdağ'daki konserler Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Tekirdağ'daki konserler Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Tekirdağ'da düzenlenmesi planlanan "19'dan Çok Önce 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destan ile "Tanbüri Cemil Bey Eserleri" konseri Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi.

Tekirdağ'daki konserler Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi, System.String[]

Tekirdağ'da düzenlenmesi planlanan "19'dan Çok Önce 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destan ile "Tanbüri Cemil Bey Eserleri" konseri Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çorlu ilçesinde düzenlenmesi planlanan "19'dan Çok Önce 23'ten Sonsuza" isimli senfonik destanın ertelendiğini bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "28 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Tanbüri Cemil Bey Eserleri Konseri, Elazığ ve Malatya'da yaşanan üzücü deprem sebebiyle ertelenmiştir. Konserin tarih ve saati ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Tekirdağ, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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