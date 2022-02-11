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Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları "karides" peşinde - Son Dakika

Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları "karides" peşinde

11.02.2022 11:46
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları "karides" peşinde

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, av yasağı sona eren karides için mesaiye devam ediyor.

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları, av yasağı sona eren karides için mesaiye devam ediyor.

Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayan küçük tekne balıkçıları, şubatta av yasağının sona ermesiyle karides tutmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan karideslerle limana dönüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların yüzünün karidesle gülmeye devam ettiğini söyledi.

Av yasağı sona erene kadar karides avlamaya devam edeceklerini belirten Pehlivanoğlu, "Sabah erkenden denize açılan balıkçılar çok şükür limana boş dönmüyor. Ekmeklerini karidesten çıkarıyorlar. Ayrıca tekir ve mezgit de avlıyorlar." dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de bir ay süren av yasağının ardından yeniden karides avlamaya başladıklarını anlatarak, "Hava şartları müsaade ettiği sürece hep denizdeyiz. Bu süreçte her gün karides avlıyoruz. Denizde büyük balıklar artmaya başlayana kadar karides devam eder." diye konuştu.

Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları karides peşinde
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları karides peşinde
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları karides peşinde
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları karides peşinde

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Marmara Denizi, Av Yasağı, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları 'karides' peşinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçıları "karides" peşinde - Son Dakika
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