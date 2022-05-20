Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor

20.05.2022 11:39
Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor

Tekirdağ'da av yasağının dışında olan küçük tekne balıkçıları tekir mesaisine devam ediyor.

Tekirdağ'da av yasağının dışında olan küçük tekne balıkçıları tekir mesaisine devam ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, kıyıya tekirle dönüyor.

Balıkçılar denizden döndükten sonra limanda ağlarının onarımını yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, küçük tekne balıkçılarının mevsim balığı avcılığının devam ettiğini söyledi.

Küçük tekne balıkçılarının tezgahların taze balık ihtiyacını karşıladığını anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkçılar ekmek mücadelesine devam ediyor. Sabah erkenden limana dönen balıkçılar balıkları bırakıp ağ tamirinin ardından tekrar denize çıkmak için hazırlık yapıyor. Balıkçılarımızın ağlarına daha çok tekir ve istavrit takılıyor. Tekir avcılığının artması balıkçıları sevindiriyor. Bir süre daha balıkçıların yüzü tekirle gülecek gibi görünüyor."

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de boyu 12 metrenin altında olan teknelerin avlanmaya devam ettiğini belirtti.

Bir süredir ağlara daha çok tekir ve istavrit takıldığını ifade eden Dedeler, "Bizler de balıkçıların avladığı balıkları alıp dükkanlarımızda satışa sunuyoruz. Tekir bu sıralar Karadeniz'e göç ediyor. Tekirin ardından lüfer ve çinekop avcılığı olur diye bekliyoruz." dedi.

Tekir tezgahlarda 80-100, istavrit 60-70 liraya satılıyor.

YORUMLAR
500
İski: Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kimyasal Deşarj Mümkün Değildir İski: Değirmendere Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kimyasal Deşarj Mümkün Değildir Tekirdağ Sahillerine Vuran Yosunlar Kötü Kokuya Neden Oldu Tekirdağ Sahillerine Vuran Yosunlar Kötü Kokuya Neden Oldu
Kaynak: AA

Marmara Denizi, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:57:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'daki küçük tekne balıkçılarının tekir mesaisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement