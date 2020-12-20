Namık Kemal Evi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika

Namık Kemal Evi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

20.12.2020 12:17

Tekirdağ'da usta şair ve yazar Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların yer aldığı Namık Kemal Evi, geçmişle günümüz arasında köprü görevi yapıyor.

Tekirdağ'da usta şair ve yazar Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların yer aldığı Namık Kemal Evi, geçmişle günümüz arasında köprü görevi yapıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan 3 katlı Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, Namık Kemal Derneği, STK'lar, kamu kuruluşları, okullar, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle 1993'te restore edilerek ziyarete açıldı.

"İntibah", "Vatan Yahut Silistre", "Cezmi", "Zavallı Çocuk", "Kara Bela", "Akif Bey", "Gülnihal" ve "Celaleddin Harzemşah" gibi eserleriyle tanınan "Vatan şairi"nin arşivi, kitapları, fotoğrafları ve çıkarmış olduğu gazetelerin yer aldığı ev, aynı zamanda kentin tarihi ve kültürel eserlerinin yer aldığı kent müzesi görevi de görüyor.

Tarihi Tekirdağ evleri örnek alınarak yapılan ve eşyaların toplanmasına Tekirdağlıların katkı sunduğu ev, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Giriş ve hol kısmında Marmara mermeri kullanılan evin bahçesinde açık hava sahnesi ve seyirlik alan bulunuyor.

21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da dünyaya gelen Namık Kemal'in eserlerinin bulunduğu evde aynı zamanda, Gazi Mustafa Kemal Paşa adına düzenlenen bir oda, Tekirdağ'ın eski fotoğrafları, 19. yüzyıla ait el işleri, aydınlatma araçları, Tekirdağlı şair ve yazarların eserleri ve kütüphane bulunuyor.

Ziyaretçilerine tarihe yolculuk yaptıran ve araştırmacılara kaynak olan ev, yerli ve yabancı binlerce turiste kapılarını açıyor.

"Namık Kemal, Türk milliyetçiliğine emsal olmuş bir insandır"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da doğan Namık Kemal'e Türkiye'de hiçbir kurum ve kuruluşun sahip çıkmadığı kadar Tekirdağlıların sahip çıktığını söyledi.

Kentte doğmasından dolayı çok sayıda kuruma ve mahalleye isminin verildiğini bildiren Hacıoğlu, "Bu, Namık Kemal'e sahip çıkılmasının çok önemli bir göstergesidir." dedi.

Hacıoğlu, Namık Kemal'in özelliklerinden bahsederek şunları dile getirdi:

"Namık Kemal, Türk milliyetçiliğine emsal olmuş bir insandır. Namık Kemal, hürriyet ve bağımsızlık vurgularını Türk toplumunun beynine ve gönlüne nakşetmiş insandır. Hatta Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal'den etkilenmiştir. O bir yazar, şair, devlet adamı, hürriyetçi ve özgürlükçüdür. Yani Namık Kemal kelimelere sığmayacak kadar çok önemli ve değerli bir insandır ve Tekirdağ halkı da Namık Kemal'i sahiplenmiştir. Tekirdağ'ın Namık Kemal'e sahip çıkmasının göstergelerinden biri de bu evdir. Yani bir dernek çatısı altında Namık Kemal ile ilgili etnografik eserler, kitaplar, yayınlar, eserler, gazeteler ve broşürler burada mevcuttur."

"Namık Kemal'in hatırasını yaşatmaya çalışıyoruz"

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt ise Türkiye'de yaklaşık 10 yazar ve şaire ait ev olduğunu söyledi.

Namık Kemal Evi'nin bunlardan biri olduğunu belirten Kurt, "Burası Namık Kemal'in hatırasına düzenlediğimiz bir müze aslında." dedi.

Kurt, Namık Kemal'in doğduğu evin yıkılıp harap olduğunu ve aynı yerde evin yeniden yapıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu evimiz bir Namık Kemal Evi olmakla birlikte aynı zamanda eski Tekirdağ evlerinin kopyası durumunda. Burada öncelikle Namık Kemal'in hatırasını yaşatmaya çalışıyoruz. Namık Kemal'in bütün arşivi, kitapları, fotoğrafları, çıkarmış olduğu gazeteleri burada var. Yani bir Namık Kemal külliyatının hem eski Osmanlıca Türkçe'siyle yazılmış eserleri hem de günümüzde basılan tüm eserlerini burada topladık. Şehirden, yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçimiz oluyor."

Kurt, evin farklı özelliklerinin de bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu evde Tekirdağ mutfağının araç ve gereçlerini çok geniş bir şekilde sergiliyoruz. Bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk hatırasına bir oda düzenledik. Evde bir takım etnografik eserleri sergiliyoruz. Yine Tekirdağlı şair ve yazarlara ait bir oda var. Tekirdağ kültürüne hizmet etmiş devlet büyüklerinin fotoğrafları bulunuyor. Bu ev aynı zamanda Tekirdağ konusunda araştırma yapacak akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza destek oluyor."

Namık Kemal Evi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Namık Kemal Evi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Namık Kemal Evi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor
Namık Kemal Evi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Namık Kemal, Tekirdağ, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Namık Kemal Evi ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor - Son Dakika


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