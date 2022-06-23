Tekirdağ'daki nitelikli dolandırıcılıktan 4 kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'daki nitelikli dolandırıcılıktan 4 kişi İstanbul'da yakalandı

23.06.2022 17:15
Tekirdağ'daki nitelikli dolandırıcılıktan 4 kişi İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde farklı kimliklerle ofis kiralayan ve kendilerini galerici, emlakçı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan 4 kişi İstanbul'da yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde farklı kimliklerle ofis kiralayan ve kendilerini galerici, emlakçı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan 4 kişi İstanbul'da yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde farklı kimliklerle ofis kiralayan ve kendilerini galerici, emlakçı olarak tanıtarak araç satıcılarına güven sağlayan şüpheli şahısların, iki vatandaşa ait aracı işe aldıkları şahısların üzerine geçirip, araç sahiplerini ve yanlarında çalışan şahısları mağdur etmeleri sonucu meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin polis ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen E.K. (45), B.T. (42), F.A. (38), M.A. (22) isimli şüpheliler, İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 21 bin 155 TL ve 2 bin 100 dolar paraya ve olaylarda kullanılan 4 adet cep telefonuna el konuldu. Şüphelilerin ayrıca benzer yöntemlerle 2 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'daki nitelikli dolandırıcılıktan 4 kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'daki nitelikli dolandırıcılıktan 4 kişi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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