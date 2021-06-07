Tekirdağ'daki nüfus müdürlüklerine yeni konsept - Son Dakika

Tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da nüfus müdürlükleri yeni konsepte kavuşuyor. Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene ve Kapaklı İlçe Nüfus Müdürlükleri yeni konsepte dönüştürüldü.

Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinde yeni bir konsepte geçildi. Teknoloji desteği ile birlikte hizmet süreleri kısaldı, yoğunluk azaldı. Tekirdağ İlçe Nüfus Müdürlükleri de bu çerçevede yeniden tasarlandı ve nüfus müdürlükleri yenilenerek konsept Nüfus Müdürlüğü'ne dönüştürüldü. Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene ve Kapaklı İlçe Nüfus Müdürlükleri yeni konsepte dönüştürüldü.

Diğer yedi ilçede ise çalışmalara en kısa sürede başlanılacak. Çalışmalar tamamlandığında Tekirdağ'daki tüm ilçe nüfus müdürlükleri yeni konsepte uygun hizmet verecek.

Bu kapsamda, Vali Aziz Yıldırım Süleymanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün yeni konsepte geçmesi dolayısıyla açılış gerçekleştirdi.

Nüfus Müdürlüğü'nde işlem yaptırmak için gelen vatandaşlarla birlikte açılışını gerçekleştirdiği konsepti gezen Vali Yıldırım, "Yoğun bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet veren nüfus müdürlüklerinde doğru ve yönlendirici bilgilere ulaşabilecekleri danışma alanı, sayısı artırılan bekleme salonları, bölmelerle birbirinden ayrılmış estetik başvuru masaları ile hizmet kalitemiz artacaktır" dedi.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Nüfus Müdürü Aydoğan Tulgar ve Süleymanpaşa Nüfus Müdürü Veysel Aydoğdu eşlik etti. - TEKİRDAĞ