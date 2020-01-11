Tekirdağ'daki olimpik havuz bakıma girecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki olimpik havuz bakıma girecek - Son Dakika

Tekirdağ'daki olimpik havuz bakıma girecek

6 saat önce

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, olimpik yüzme havuzunda vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için bakım çalışması yapılacağını söyledi.

Tekirdağ'daki olimpik havuz bakıma girecek, System.String[]

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, olimpik yüzme havuzunda vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için bakım çalışması yapılacağını söyledi.

Üzgün, yaptığı açıklamada, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalıştıkları belirtti.

Olimpik yüzme havuzunun Türkiye'deki nadir havuzlardan biri olduğunu ifade eden Üzgün, "Temizliği ve bakımı en güzel şekilde yapılmaktadır. İnsan sağlığını düşündüğümüz için bütün bakımlar en titiz şekilde yapılıyor. Bu yüzden olimpik yüzme havuzu çok tercih ediliyor. Havuzumuzun bazı eksikleri var. 13 Ocak'ta tesisimizi kapatıp temiz ve daha güzel hizmet için bakımını yapacağız." dedi.

Üzgün, tesise olan talepten memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya gelen bütün vatandaşlarımızın bize dönüşleri çok güzel, herkes tesisimizden memnun. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için önemli. Havuzumuzda sadece yüzme yok. Burada fitnes ve sauna gibi imkanlar da var. Buraya vatandaşlarımız danışmaya gelip kayıtlarını yaptırıp aylık, 3 aylık, yıllık şeklinde kayıt olup belirlenen gün ve saatlerde çalışabiliyorlar. Daha iyi hizmet sunmak için bakımlarımızı yapıp tekrar havuzu hizmete açacağız."

Ahmet Üzgün, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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