Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Ölümlü Trafik Kazası

Tekirdağ'daki Ölümlü Trafik Kazası

2 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dün meydana gelen ve bir kişinin öldüğü kaza sonrası gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'daki Ölümlü Trafik Kazası, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dün meydana gelen ve bir kişinin öldüğü kaza sonrası gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Malkaçoğlu Caddesi'nde meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Sami As, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.Sürücü As, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Çerkezköy'de dün akşam Malkaçıoğlu Caddesinde meydana gelen kazada Sami As'ın kullandığı 59 M 7171 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Seldanur Tekdemir'e (14) çarpmıştı.

Ambulansla Çerkmezköy Devlet Hastanesine kaldırılan 14 yaşındaki Seldanur, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:06 Kaynak: AA

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