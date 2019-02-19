Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki "Organize Suç Örgütü" Operasyonu

Tekirdağ'daki "Organize Suç Örgütü" Operasyonu

1 saat önce

Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen "Organize suç örgütü operasyonu"nda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Tekirdağ'daki
Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen "Organize suç örgütü operasyonu"nda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, gözaltındaki zanlılar işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen M.T, Ç.T, H.T, H.D, M.B, F.M, A.Ç, B.K, Y.Y, Ş.K, S.A. ve A.C. tutuklandı.

Olay

Geçen hafta Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen "Organize suç örgütü operasyonu"nda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütünün, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile İstanbul ve Samsun'da yağma, dolandırıcılık, adam yaralama gibi olaylar gerçekleştirdiğini belirlemiş. Yapılan araştırmada söz konusu olaylara karıştıkları gerekçesiyle 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:19 Kaynak: AA

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