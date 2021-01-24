Tekirdağ'daki restore edeline 600 yıllık Şarköy-Güzelköy Camisi martta ibadete açılacak - Son Dakika

Tekirdağ'da restore edilen Osmanlı yapısı 600 yıllık Şarköy-Güzelköy Camisi'nin martta ibadete açılacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, "Miras Atölyesi II Projesi" kapsamında restorasyonuna geçen yılın ilk aylarında başlanan cami için 2 milyon 400 bin lira harcandı.

Restorasyon çalışmalarını inceleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'nın Trakya'yı fethettikten sonra yaptığı ilk camilerden olan Şarköy-Güzelköy Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Caminin 1400'lü yıllarda yapıldığını tahmin ettiklerini anlatan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Cami yapıldıktan sonra hasar görmüş. Onarım kitabesinden anladığımız kadarıyla 1708 yılında tamirat yapılmış. Uzun yıllar sonra yeniden hasar görmüş. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin katkıları ve desteği ile gerekli kamulaştırma yapıldı. Cami, şadırvan, konak ve hamam ile ilgili çalışmalar Edirne Koruma Kurulu'nun onayı ile devreye girdi. Bu cami tarihiyle, kültürüyle bizim en önemli eserlerimizden biri. Şarköy-Güzelköy Camisi restorasyonunun tamamlanmasının ardından bu yılın mart ayında ibadete açılacak."