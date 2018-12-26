Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Sağanak

Tekirdağ'daki Sağanak

1 saat önce

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün akşam sağanak nedeniyle kapanan iki mahalle arasındaki yol, suların çekilmesiyle yeniden trafik akışına açıldı.

Tekirdağ'daki Sağanak, System.String[]
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün akşam sağanak nedeniyle kapanan iki mahalle arasındaki yol, suların çekilmesiyle yeniden trafik akışına açıldı.

Alınan bilgiye göre, sağanak nedeniyle Buzağcı ve Büyük Karakarlı mahalleleri arasındaki yol sular altında kaldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yolu şerit çekerek trafiğe kapatırken, biriken suların tahliyesi için çalışma yürüttü.

İki mahalle arasındaki yolda ulaşım, yoldaki suların çekilmesiyle normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, CHP'li Özgür Özel Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Hande Yener'in Avukatı Taciz Davasından Çıkan Kararı Kabul Etmeyince Hakim Tepki Gösterdi Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 12:13:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'daki Sağanak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]