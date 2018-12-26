Tekirdağ'daki Sağanak
1 saat önce
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde dün akşam sağanak nedeniyle kapanan iki mahalle arasındaki yol, suların çekilmesiyle yeniden trafik akışına açıldı.
Tekirdağ
'ın Hayrabolu
ilçesinde dün akşam sağanak nedeniyle kapanan iki mahalle arasındaki yol, suların çekilmesiyle yeniden trafik akışına açıldı.
Alınan bilgiye göre, sağanak nedeniyle Buzağcı ve Büyük Karakarlı mahalleleri arasındaki yol sular altında kaldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yolu şerit çekerek trafiğe kapatırken, biriken suların tahliyesi için çalışma yürüttü.
İki mahalle arasındaki yolda ulaşım, yoldaki suların çekilmesiyle normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA
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