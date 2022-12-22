Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene boyunca pratisyen hekim olarak görev yapan sahte doktor Ayşe Özkiraz , Türkiye 'nin gündemine bomba gibi düştü. Ameliyatlara giren, anne-babası dahil çevresindeki herkesi kandırmayı başaran Özkiraz'ın yalanlar silsilesi hastanedeki diğer doktorların dikkatiyle son buldu. Gözaltına alınan Ayşe Özkiraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Ayşe Özkiraz, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenilen ceza belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.