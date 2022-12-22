Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene boyunca pratisyen hekim olarak görev yapan sahte doktor Ayşe Özkiraz, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Ameliyatlara giren, anne-babası dahil çevresindeki herkesi kandırmayı başaran Özkiraz'ın yalanlar silsilesi hastanedeki diğer doktorların dikkatiyle son buldu. Gözaltına alınan Ayşe Özkiraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Özkiraz'ın, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.
Son Dakika › Güncel › Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenilen ceza belli oldu - Son Dakika