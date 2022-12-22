Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenilen ceza belli oldu - Son Dakika
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenilen ceza belli oldu

22.12.2022 20:54

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde yaklaşık 1 sene boyunca görev yaptıktan sonra yakalanan sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında toplam 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene boyunca pratisyen hekim olarak görev yapan sahte doktor Ayşe Özkiraz, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Ameliyatlara giren, anne-babası dahil çevresindeki herkesi kandırmayı başaran Özkiraz'ın yalanlar silsilesi hastanedeki diğer doktorların dikkatiyle son buldu. Gözaltına alınan Ayşe Özkiraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Özkiraz'ın, "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanmasının talep edildiği iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi

13 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
Kaynak: AA
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Ayşe Özkiraz, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte doktor Ayşe Özkiraz için istenilen ceza belli oldu - Son Dakika

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