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Güvenlik kaynakları, tutuklu zanlının cep telefonunun incelendiğini, bu kapsamda gözaltına alınacakların sayısının artabileceğini belirtti. Bu arada Sağlık Bakanlığı müfettişleri de idari soruşturma kapsamında devlet hastanesinde çalışmalarına başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı Ayşem Ö. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 3 gün önce tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'daki 'sahte doktor' soruşturmasında bir şüpheli daha ekipler tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

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