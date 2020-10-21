Tekirdağ'daki sanayi kuruluşlarında Kovid-19 tedbir denetimi yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsamında Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki fabrikalar denetlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile yurt genelindeki Kovid-19 tedbirlerinin denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaları denetledi.

Denetimlere İlçe Sağlık Müdürü Çisem Uslu, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Demirbağ da katıldı.

Kaymakam Hamitoğlu, fabrika yetkililerine kurallara uydukları için teşekkür etti.