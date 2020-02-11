Tekirdağ'daki "Şehitler Abidesi"nde restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Tekirdağ'daki "Şehitler Abidesi"nde restorasyon çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'daki

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, restorasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildiren Çetin, "Şehitlerimizin mezarları dolayısıyla restorasyon çalışmaları titizlikle sürüyor. 2020'nin ikinci yarısında Şehitler Abidemizin restorasyonunu ve peyzajını tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Süleymanpaşa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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