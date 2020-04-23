Tekirdağ'daki silahlı çatışmada iki polisin yaralanmasıyla ilgili 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki polisin silahlı çatışmada yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde 21 Nisan'da iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışmaya müdahale için giden iki polis memurunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.B, E.U, K.Ş, S.Ş, E.T, E.K, E.U, G.U. ve A.G. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan O.K. B.D. V.Ş. ve B.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından, V.T. Y.T. ve V.T ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili P.Ş. ve E.T. de aranıyor.